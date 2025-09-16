Aggiornamento Meret arrivano grandi novità da Castel Volturno | le sue condizioni

Arrivano grosse novità in casa Napoli per quel che riguarda l’infortunio di Alex Meret: la notizia giunta da Castel Volturno è dell’ultima ora Da Castel Volturno arrivano grandi novità sulle condizioni fisiche di Alex Meret. Il portiere del Napoli è rimasto in fuori rosa per la partita contro la Fiorentina, vinta per 1-3 dagli azzurri. Al suo posto è sceso in campo Vanja Milinkovic-Savic, capace di farsi trovare pronto negli ultimi minuti decisivi di gara. Il portiere italiano aveva accusato un fastidio muscolare e, per precauzione, non era sceso in campo. Negli ultimi giorni Meret ha svolto solo lavoro personalizzato e non con il gruppo, ma quest’oggi sono arrivato notizie importanti per Conte e la sua squadra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

