Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Locale della Città di Afragola diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha avviato una serie di verifiche presso alcune attività. E’ stata effettuata una ispezione in Via Cavallotti al’interno di una attività commerciale dedita alla vendita di arredo. Durante il controllo, è stata notata all’interno dell’attivvità una porta che dava accesso ad altro luogo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

afragola la polizia locale sequestra una falegnameria e laccheria abusiva

