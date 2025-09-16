Affitti sostenibili a Milano? Ecco i 5 quartieri ben collegati coi prezzi più bassi della città

Con canoni che vanno dai 16 ai 18 euro al metro (rispetto ai 22,6 medi), ecco le zone del capoluogo dove il costo dell'affitto resta "umano". La guida immobiliare per chi cerca casa senza svuotare il conto.

