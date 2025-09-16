AEW | Keith Lee sta per tornare sul ring?
Sono ormai quasi due anni che Keith Lee è fuori dalle scene AEW, per via di complicazioni di natura medica. In questo tempo i fan si sono sempre chiesti se mai un giorno il Limitless One potesse tornare sul quadrato, con la risposta negativa mai pronunciata ma neanche smentita. A Giugno Keith stesso ha fatto sapere via X che a livello fisico stava bene e non ha più problemi di salute. Fonti non specificate riportano che a Keith è stato dato il via libera per lottare già a Luglio. Ma oggi sempre lui ci conforta ancora di più con questo tweet, in risposta ad uno di un utente che diceva di avere Lee come fonte di ispirazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: keith - tornare
Il figlio di Keith Richards parla dei progetti degli Stones: "Credo stiano registrando un nuovo album e pianificando un tour in Europa" - facebook.com Vai su Facebook
Il #7settembre 1978, dopo aver trascorso la serata con Paul e Linda McCartney, #KeithMoon torna a casa e prende 32 pastiglie di Clometiazolo. Inizia a guardare un film a letto, e poco dopo muore nel sonno. Aveva 32 anni #TheWho #Keith #7settembre #alm - X Vai su X
AEW: Fight Forever, Matt Hardy annunciato come bonus di pre-order; AEW: Fight Forever – Presentato il roster dei personaggi disponibili al lancio; AEW: Keith Lee sta per tornare sul ring?.
3 ways Keith Lee could return at AEW All In 2025 - He had been working through injury and even underwent surgery last year. Segnala sportskeeda.com
Keith Lee issues a heartbreaking statement ahead of AEW Dynamite - Keith Lee has posted an emotional message on social media ahead of AEW Dynamite tonight. sportskeeda.com scrive