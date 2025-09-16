AEW | Keith Lee sta per tornare sul ring?

Sono ormai quasi due anni che Keith Lee è fuori dalle scene AEW, per via di complicazioni di natura medica. In questo tempo i fan si sono sempre chiesti se mai un giorno il Limitless One potesse tornare sul quadrato, con la risposta negativa mai pronunciata ma neanche smentita. A Giugno Keith stesso ha fatto sapere via X che a livello fisico stava bene e non ha più problemi di salute. Fonti non specificate riportano che a Keith è stato dato il via libera per lottare già a Luglio. Ma oggi sempre lui ci conforta ancora di più con questo tweet, in risposta ad uno di un utente che diceva di avere Lee come fonte di ispirazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

