Adzic Juve l’agente svela | Tudor ha detto che l’unico giocatore che non voleva che si muovesse era Vasilije Il Bologna lo voleva ma quando è arrivato il momento di decidere…

Adzic Juve, l’agente svela un retroscena sul talento bianconero protagonista contro l’Inter: tutte le dichiarazioni. Vasilije Adzic è un nome che sta iniziando a farsi conoscere nel mondo del calcio, e le recenti parole del suo agente, Igor Gluscevic, offrono uno spaccato interessante sulla sua determinazione. Intervistato in esclusiva da Gianlucadimarzio.com, Gluscevic ha descritto il giovane talento della Juve come un ragazzo con una “enorme fame”, che non si è mai arreso nonostante alcuni infortuni che ne hanno complicato il percorso. Il suo recente gol contro l’ Inter è stato il giusto premio per il grande lavoro che ha svolto in questi mesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, l’agente svela: «Tudor ha detto che l’unico giocatore che non voleva che si muovesse era Vasilije. Il Bologna lo voleva ma quando è arrivato il momento di decidere…»

In questa notizia si parla di: adzic - juve

Adzic Juve, si prospetta un’annata in prestito per il montenegrino: un top club della Serie B lo ha messo nel mirino! Ecco come stanno le cose

Adzic Juve, anche il gioiello montenegrino saluta la stagione: il messaggio social dopo il Mondiale per Club scatena i tifosi – FOTO

Adzic Juve, cessione in prestito? Il club bianconero studia il futuro del gioiello montenegrino: il piano per la prossima stagione. Ultimissime

Rifinitura Juve-Dortmund: Adzic, a me gli occhi. Tudor, aura Champions - facebook.com Vai su Facebook

#Adzic regala il gol vittoria alla #Juve e il connazionale Jovetic ne ha parlato così a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Meritava una gioia così, ma quel gol deve essere soltanto un inizio. Non mi piacciono i paragoni, ma nel modo di calciare ricorda Lampard. Adzic r - X Vai su X

Adzic Juventus, retroscena dalla Continassa: in allenamento non è nuovo a colpi dalla distanza come contro l’Inter. La rivelazione - Adzic Juventus, retroscena dalla Continassa: in allenamento il montenegrino non è nuovo a colpi dalla distanza come il gol realizzato contro l’Inter Vasilije Adzic ha sorpreso tutti con il suo straord ... Riporta juventusnews24.com

Zhegrova, musica Juve: “Lo spettacolo sta per iniziare”. E svela il ruolo - Per Zhegrova i sogni sono a tinte bianconere e quel posto per lui è ... Come scrive tuttosport.com