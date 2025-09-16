Adinolfi nel mirino de Le Iene Giallo sui migliaia di euro dovuti ai partecipanti del gruppo Scommessa Collettiva
« Chi si associa alla Scommessa Collettiva non può perdere, se succede paghiamo noi». Così Mario Adinolfi a proposito di Scommessa Collettiva, un gruppo di scommesse al quale chiunque poteva associarsi per poi godersi le vincite che ne sarebbero derivate. Il meccanismo era semplice: chi voleva aderire scriveva una mail ad Adinolfi, pagava la quota d’ingresso ( da 3 a 10 mila euro a seconda del rendimento che si puntava ad ottenere) e aspettava di riscuotere le vincite, incoraggiato dalle continue promesse e rassicurazioni del fondatore del gruppo. Un sistema che sembrava perfetto, fino a quando alcuni scommettitori hanno chiesto di ritirare le proprie vincite. 🔗 Leggi su Open.online
