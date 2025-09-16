Adelaide festa per il 32° anniversario in onore di Maria SS di Tutte le Grazie

Adelaide si prepara a celebrare il 32° anniversario della festa in onore di Maria Santissima di Tutte le Grazie, promossa dall’Associazione Sinopolese del South Australia. L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre, con il coinvolgimento della comunità, dei fedeli e delle associazioni religiose che parteciperanno con i propri stendardi. Il comitato organizzatore sottolinea come la festa rappresenti un momento speciale per onorare la Madonna, rafforzare la devozione e celebrare l’eredità italiana che unisce la comunità di Adelaide. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a don Franco Lacanaria, parroco, e a padre Angelo Cagna per la loro guida spirituale, nonché ai membri del comitato, passati e presenti, ai generosi sponsor e ai tanti volontari che con dedizione tengono viva la tradizione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

