Addio definitivo per Rosario e Lucia lui è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Rosario e Lucia raccontano cosa è successo dopo Temptation Island, lui sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne. A Temptation Island e poi. ieri sera i telespettatori hanno scoperto tutto quello che è successo tra Rosario e Lucia dopo Temptation Island, i due non sono tornati insieme e presto lui inizierà una nuova esperienza televisiva. Erano usciti insieme dal programma ma il rapporto è peggiorato subito dopo, un mese dopo lui aveva scoperto che l’ormai ex fidanzata aveva incontrato di nascosto il single Andrea e l’ha lasciata. Diversi sono stati i confronti, ma non è mai tornato il sereno tra loro, lui ha più volte detto di essere davvero deluso dal suo comportamento, soprattutto a causa del suo legame con gli ex tentatori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Addio definitivo per Rosario e Lucia, lui è il nuovo tronista di Uomini e Donne

In questa notizia si parla di: addio - definitivo

“Non torno più, ho chiuso”. Uomini e Donne, addio definitivo al programma

Cancellato il flop del programma Mediaset, addio definitivo e la posizione di Piersilvio

Doppio addio Juventus: uno in prestito e uno a titolo definitivo

La Colombia dice addio alle corride e agli spettacoli con animali. La Corte Costituzionale conferma la legge "No más olé": stop definitivo entro il 2027. Si adeguino anche gli altri Paesi, seguendo il buon esempio della Colombia! - facebook.com Vai su Facebook

Dagli incentivi forniti dal Comune di Siracusa per le sterilizzazioni di cani e gatti randagi, all’addio definitivo della Colombia alle corride. Ecco le buone notizie che siamo felici di raccontare questa settimana #oipaitalia #buonenotizie - X Vai su X

Temptation Island, Lucia avvistata con due tentatori dopo la fine: è l’addio definitivo a Rosario?; Temptation island 2025, Rosario e Lucia di nuovo insieme dopo l’addio; Temptation Island 2025, chi sono Lucia e Rosario: età, lavoro e presentazione.

Temptation Island, Rosario lascia Lucia e diventa tronista a Uomini e Donne - Da Temptation Island a Uomini e Donne: Rosario lascia Lucia e approda sul trono. Si legge su 41esimoparallelo.it

Uomini e donne, Rosario dice 'sì' al trono: la proposta dopo l'addio a Lucia - L'annuncio di Rosario come nuovo tronista di Uomini e donne è arrivato al termine dello speciale di Temptation Island del 15 settembre ... Secondo it.blastingnews.com