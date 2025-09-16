Addio comandante Tomei Un faro per i marittimi
E’ scomparso all’età di 77 anni Claudio Tomei uno dei comandanti viareggini della Marina Mercantile tra i più noti ed apprezzati, lasciando nel dolore la famiglia e quanti lo conoscevano. Oltre che dirigente marittimo era stato tra i più attivi confratelli della Misericordia, ente nel quale era diventato uno dei soci benemeritissimi. Tomei iniziò la sua avventura in mare da giovane, nel 1965, con il primo imbarco come allievo nautico a bordo della nave da pesca oceanica “Genepesca 10”. Tre anni dopo, conseguito il diploma, si imbarcò per oltre un anno come allievo sulla “Paola Costa”, poi come terzo ufficiale sulla “Federico C”, sempre di Costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
