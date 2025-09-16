Addio al leggendario ’Santon’ Era il carnevalaio più anziano
San Giovanni in Persiceto perde la sua maschera del carnevale più cara: ‘Santòn’. E’ scomparso a 99 anni il persicetano Giovanni ‘Gianni’ Fregni che da almeno 36 anni si esibiva in piazza del Popolo, con la sua mascherata singola, in occasione dello storico carnevale. E la sua ultima mascherata l’anno scorso si chiamava ‘Bizicléin e biziclàtt’, era accompagnata dalla recita della sua zirudella in dialetto. Fregni ha fatto in gioventù il mugnaio poi passò a lavorare per un salumificio della zona. È stato un grande appassionato di maratone, faceva parte della podistica Persicetana, e partecipò alla maratona di New York, come attesta la medaglia appesa alla parete del salotto di casa sua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
