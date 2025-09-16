Addio a Robert Redford Ricordiamo l' attore scomparso a 89 anni il 16 settembre 2025 con 7 dei suoi film tutti da vedere e rivedere

Sarà stato per quel sorriso sinonimo di superstar. O per quegli occhi blu che non avevano nulla da invidiare all’amiconemico Paul Newman. O forse perché è stato molto di più che un attore diventato regista. In ogni caso, Robert Redford  mancherà terribilmente al mondo del cinema. L’attore è morto a 89 anni «nel sonno», come ha detto Cindi Berger, amministratrice delegata dell’agenzia pubblicitaria Rogers & Cowan PMK, in un comunicato rilasciato al New York Times. Hollywood piange una leggenda. Capace di stupire davanti e dietro alla macchina da presa. Ma anche di creare dal niente un Festival diventato un punto fermo per buona parte del cinema. 🔗 Leggi su Amica.it

