Addio a Robert Redford | muore nel sonno a 89 anni la leggenda di Hollywood e fondatore del Sundance

Una carriera tra cinema, regia e impegno civile. È morto all’età di 89 anni Robert Redford, attore, regista e icona del cinema mondiale. Si è spento nella sua casa nello Utah, nel sonno, come riferito dalla portavoce Cindi Berger. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso: Redford non è stato solo un divo del grande schermo, ma anche un regista premio Oscar e un pioniere del cinema indipendente con il Sundance Film Festival. Dalle prime apparizioni al successo planetario. Nato a Santa Monica nel 1936, debutta al cinema negli anni ’60, affiancando star come Natalie Wood e Jane Fonda. Il successo internazionale arriva nel 1969 con Butch Cassidy al fianco di Paul Newman, con cui nasce una delle più celebri amicizie hollywoodiane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Robert Redford: muore nel sonno a 89 anni la leggenda di Hollywood e fondatore del Sundance

In questa notizia si parla di: addio - robert

Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

Addio a Robert Redford, il cinema mondiale perde un gigante: “Com’è morto”

per me l'addio di robert #habeck alla politica significa che la #germania perde un politico colto e talentuoso che si era sempre opposto a nord stream 2, che è sempre stato - proprio perché pacifista - dalla parte dell'ucraina, che ha tenuto insieme i litigiosissimi - X Vai su X

VECCHIO PEDALÒ ADDIO ARRIVA IL “BOB MARINUS” – Qualche giorno fa a Forte dei Marmi è stato presentato “Bob Marinus”, un natante che promette di rivoluzionare l'esperienza in mare. Dimenticate le faticose pedalate e il design spartano: qui si parla di - facebook.com Vai su Facebook

Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. Vinse due Oscar, nel 2018 l'addio alle scene; Addio a Robert Redford: muore nel sonno la leggenda di Hollywood; Robert Redford è morto, aveva 89 anni.

Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. Vinse due Oscar, nel 2018 l'addio alle scene - Era noto per la sua carriera di attore, regista e attivista ambientale. Scrive ilmessaggero.it

Robert Redford è morto: addio all'attore due volte Premio Oscar - Un comunicato dell’agenzia che lo rappresentava ha annunciato che, l’attore Robert Reford è morto, all’età di 89 anni. Come scrive notizie.it