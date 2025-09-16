Addio a Robert Redford mito e leggenda del cinema internazionale

Hollywood e il mondo del cinema piangono la scomparsa di Robert Redford, uno degli attori e registi più iconici del XX secolo. Redford è morto serenamente a 89 anni martedì mattina, nella sua casa nello Utah, come confermato da un comunicato della sua agenzia. Con i suoi capelli biondi, gli occhi azzurri e un carisma . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale

In questa notizia si parla di: addio - robert

Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

Addio a Robert Redford, il cinema mondiale perde un gigante: “Com’è morto”

Una delle scene più sensuali della storia del cinema. Addio a Robert Redford - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Robert #Redford: si è spento a 89 anni. Leggenda di #Hollywood e icona del #cinema, ha interpretato e diretto capolavori come “La stangata”, “La mia Africa” e “Tutti gli uomini del Presidente”. #Tg1 Caterina Proietti - X Vai su X

Addio a Robert Redford: il mito di Hollywood che ha fatto sognare generazioni; Addio a Robert Redford: Mito del Cinema e Sex Symbol; Addio a Robert Redford, mito del cinema: le auto della sua vita.

Addio a Robert Redford, aveva 89 anni. Si spegne un’icona di Hollywood - E’ morto oggi all’età di 89 anni Robert Redford, mito del cinema e icona internazionale. Scrive 41esimoparallelo.it

Addio a Robert Redford: l’uomo che ha trasformato il cinema in un atto di coraggio - È stato un simbolo, un interprete capace di incarnare allo stesso tempo la ribellione e la fragilità, il mito americano e le sue contraddizioni. Riporta domanipress.it