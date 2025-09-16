Addio a Robert Redford l’uomo che ha reinventato Hollywood

Un addio che segna la fine di un'era. Robert Redford, attore, regista e figura centrale del cinema indipendente, è scomparso a 89 anni nello Utah, nel luogo che lui stesso aveva scelto per sentirsi a casa: il Sundance. Due volte vincitore dell'Oscar, Redford ha percorso una carriera ricca di successi fin dagli inizi negli anni Sessanta, affermandosi come una delle stelle più luminose del decennio successivo. Ruoli lontani dal glamour: quando l'aspetto non basta. Nonostante il suo aspetto da sex symbol – capelli biondi ondulati e sorriso fanciullesco – Redford non ha mai accettato di restare intrappolato in questo ruolo.

