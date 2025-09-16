Addio a Robert Redford leggenda del cinema Aveva 89 anni

Addio a Robert Redford, una delle leggende del cinema americano. L’attore e regista è morto nella sua casa nello Utah. Aveva 89 anni. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

