Addio a Robert Redford le due moglie e la famiglia | cosa sappiamo

Tvzap.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hollywood perde uno dei suoi volti più iconici: Robert Redford è morto all’età di 89 anni. Dietro l’immagine da star internazionale, simbolo di fascino e talento, c’era un uomo che ha vissuto la vita privata con discrezione, segnato da grandi dolori ma anche da due amori profondi che hanno accompagnato la sua lunga esistenza: la sua storia personale è stata tanto intensa quanto la sua carriera. Leggi anche: Robert Redford, come è morto: le cause del decesso Il primo matrimonio con Lola Van Wagenen. Redford incontrò Lola Van Wagenen, storica e attivista, quando entrambi avevano appena 22 anni. Nel 1958, molto prima che il giovane Robert diventasse una delle star più amate di Hollywood, i due decisero di sposarsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

addio a robert redford le due moglie e la famiglia cosa sappiamo

© Tvzap.it - Addio a Robert Redford, le due moglie e la famiglia: cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: addio - robert

Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

Addio a Robert Redford, il cinema mondiale perde un gigante: “Com’è morto”

Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. Vinse due Oscar, nel 2018 l'addio alle scene; Morto Robert Redford, leggenda del cinema e antidivo; Robert Redford dice addio alla recitazione.

addio robert redford dueRobert Redford è morto: addio all'attore due volte Premio Oscar - Un comunicato dell’agenzia che lo rappresentava ha annunciato che, l’attore Robert Reford è morto, all’età di 89 anni. Scrive notizie.it

addio robert redford dueAddio a Robert Redford: 7 film indimenticabili per ricordare il divo bello e impegnato - Ricordiamo l'attore scomparso a 89 anni il 16 settembre 2025 con 7 dei suoi film, tutti da vedere e rivedere ... Da amica.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Robert Redford Due