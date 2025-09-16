Addio a Robert Redford le due moglie e la famiglia | cosa sappiamo

Hollywood perde uno dei suoi volti più iconici: Robert Redford è morto all’età di 89 anni. Dietro l’immagine da star internazionale, simbolo di fascino e talento, c’era un uomo che ha vissuto la vita privata con discrezione, segnato da grandi dolori ma anche da due amori profondi che hanno accompagnato la sua lunga esistenza: la sua storia personale è stata tanto intensa quanto la sua carriera. Leggi anche: Robert Redford, come è morto: le cause del decesso Il primo matrimonio con Lola Van Wagenen. Redford incontrò Lola Van Wagenen, storica e attivista, quando entrambi avevano appena 22 anni. Nel 1958, molto prima che il giovane Robert diventasse una delle star più amate di Hollywood, i due decisero di sposarsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio a Robert Redford, le due moglie e la famiglia: cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: addio - robert

Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

Addio a Robert Redford, il cinema mondiale perde un gigante: “Com’è morto”

Addio a Robert Redford, la grande star di Hollywood ci lascia all'età di 89 anni. Suoi ruoli memorabili in pietre miliari del cinema come "Tutti gli uomini del presidente", "I tre giorni del condor" , "La mia Africa", "A piedi nudi nel parco". - X Vai su X

VECCHIO PEDALÒ ADDIO ARRIVA IL “BOB MARINUS” – Qualche giorno fa a Forte dei Marmi è stato presentato “Bob Marinus”, un natante che promette di rivoluzionare l'esperienza in mare. Dimenticate le faticose pedalate e il design spartano: qui si parla di - facebook.com Vai su Facebook

Robert Redford è morto, la leggenda di Hollywood aveva 89 anni. Vinse due Oscar, nel 2018 l'addio alle scene; Morto Robert Redford, leggenda del cinema e antidivo; Robert Redford dice addio alla recitazione.

Robert Redford è morto: addio all'attore due volte Premio Oscar - Un comunicato dell’agenzia che lo rappresentava ha annunciato che, l’attore Robert Reford è morto, all’età di 89 anni. Scrive notizie.it

Addio a Robert Redford: 7 film indimenticabili per ricordare il divo bello e impegnato - Ricordiamo l'attore scomparso a 89 anni il 16 settembre 2025 con 7 dei suoi film, tutti da vedere e rivedere ... Da amica.it