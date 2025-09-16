Addio a Robert Redford l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni | da La stangata al Sundance Film Festival

E’ morto all’età di 89 anni Robert Redford, uno degli attori e registi di maggior successo della storia del cinema internazionale. A darne l’annuncio è stato il New York Times. L’attore, malato da tempo, si è spento nella sua abitazione nello Utah. Robert Redford, l’attore è morto dopo una lunga malattia. Lutto nel mondo di Hollywood e del cinema mondiale per la scomparsa di Robert Redford, attore e regista di tantissimi film di successo. All’età di 89 anni si è spenta una delle leggende di Hollywood considerato tra gli attori più belli del ‘900. Un talento sia davanti che dietro la macchina da presa, vincitore del Premio Oscar come regista nel 1981 per il film 1981. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”

In questa notizia si parla di: addio - robert

Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

Addio a Robert Redford, il cinema mondiale perde un gigante: “Com’è morto”

Addio a Robert Redford, la grande star di Hollywood ci lascia all'età di 89 anni. Suoi ruoli memorabili in pietre miliari del cinema come "Tutti gli uomini del presidente", "I tre giorni del condor" , "La mia Africa", "A piedi nudi nel parco". - X Vai su X

VECCHIO PEDALÒ ADDIO ARRIVA IL “BOB MARINUS” – Qualche giorno fa a Forte dei Marmi è stato presentato “Bob Marinus”, un natante che promette di rivoluzionare l'esperienza in mare. Dimenticate le faticose pedalate e il design spartano: qui si parla di - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Robert Redford l’attore che fece innamorare Hollywood e cambiò il cinema con il Sundance; È morto l’attore Robert Redford.

Addio a Robert Redford, una leggenda del cinema: i suoi 10 film più celebri da rivedere - Addio a Robert Redford: una leggenda del cinema che ha segnato intere generazioni. Scrive agendaonline.it

Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival” - E' morto all'età di 89 anni Robert Redford, uno degli attori e registi di maggior successo della storia del cinema internazionale ... Riporta superguidatv.it