Addio a Robert Redford l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni | da La stangata al Sundance Film Festival

E’ morto all’età di 89 anni Robert Redford, uno degli attori e registi di maggior successo della storia del cinema internazionale. A darne l’annuncio è stato il New York Times. L’attore, malato da tempo, si è spento nella sua abitazione nello Utah. Robert Redford, l’attore è morto dopo una lunga malattia. Lutto nel mondo di Hollywood e del cinema mondiale per la scomparsa di Robert Redford, attore e regista di tantissimi film di successo. All’età di 89 anni si è spenta una delle leggende di Hollywood considerato tra gli attori più belli del ‘900. Un talento sia davanti che dietro la macchina da presa, vincitore del Premio Oscar come regista nel 1981 per il film 1981. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”

In questa notizia si parla di: addio - robert

Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni

Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale

Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché

Una delle scene più sensuali della storia del cinema. Addio a Robert Redford - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Robert #Redford: si è spento a 89 anni. Leggenda di #Hollywood e icona del #cinema, ha interpretato e diretto capolavori come “La stangata”, “La mia Africa” e “Tutti gli uomini del Presidente”. #Tg1 Caterina Proietti - X Vai su X

Addio a Robert Redford l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni | da La stangata al Sundance Film Festival; Addio a Robert Redford l’attore che fece innamorare Hollywood e cambiò il cinema con il Sundance; Robert Redford l’attore e regista è morto all’età di 89 anni.

Addio a Robert Redford: il divo ribelle che ha insegnato a Hollywood ad avere un’anima - Robert Redford non è stato solo un divo di Hollywood: ha insegnato al cinema ad avere profondità e coscienza civile. Riporta alfemminile.com

Robert Redford, addio a una leggenda di Hollywood - Robert Redford, icona del cinema mondiale e fondatore del Sundance, è morto a 89 anni lasciando un’eredità di fascino, impegno e capolavori indimenticabili. Da news.fidelityhouse.eu