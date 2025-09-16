Addio a Robert Redford l’attore che fece innamorare Hollywood e cambiò il cinema con il Sundance

Il mondo del cinema dice addio a una delle sue icone più amate. Robert Redford, l’attore dal sorriso magnetico e dagli occhi azzurri che ha fatto sognare generazioni di spettatori, è morto nella sua casa nello Utah. Aveva 89 anni ed è deceduto nel sonno, in pace. Charles Robert Redford Jr., questo il suo nome completo, non è stato solo un attore di straordinario talento, ma anche un regista premio Oscar e un produttore visionario. Durante la sua lunga carriera, durata oltre sessant’anni, ha ricevuto due premi Oscar: uno nel 1981 come miglior regista per “Gente comune” e uno alla carriera nel 2002. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio a Robert Redford, l’attore che fece innamorare Hollywood e cambiò il cinema con il Sundance

In questa notizia si parla di: addio - robert

Robert Plant grande assente al concerto di addio di Ozzy e dei Black Sabbath: ecco perché

Addio a Tristan Rogers: morto a 79 anni l’indimenticabile Robert Scorpio di General Hospital

Addio a Robert Redford, il cinema mondiale perde un gigante: “Com’è morto”

per me l'addio di robert #habeck alla politica significa che la #germania perde un politico colto e talentuoso che si era sempre opposto a nord stream 2, che è sempre stato - proprio perché pacifista - dalla parte dell'ucraina, che ha tenuto insieme i litigiosissimi - X Vai su X

VECCHIO PEDALÒ ADDIO ARRIVA IL “BOB MARINUS” – Qualche giorno fa a Forte dei Marmi è stato presentato “Bob Marinus”, un natante che promette di rivoluzionare l'esperienza in mare. Dimenticate le faticose pedalate e il design spartano: qui si parla di - facebook.com Vai su Facebook

È morto l’attore Robert Redford.

Addio a Robert Redford. L'icona di Hollywood e pioniere del cinema indipendente è scomparso a 89 anni - La notizia è stata diffusa questa mattina, martedì 16 settembre, dall'amministratrice delegata dell'agenzia Rogers & Cowan Pmk ... Scrive corrieredellumbria.it

Addio a Robert Redford, l'ultimo divo di Hollywood - Icona di fascino e talento, ha raccontato l’America sul grande schermo e dietro le quinte, fondando il Sundance e lottando per l’ambiente. Secondo vanityfair.it