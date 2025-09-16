Addio a Robert Redford | il gigante del cinema si è spento a 89 anni

Robert Redford, leggenda del cinema e voce del cambiamento, si spegne a 89 anni. Robert Redford, icona indiscussa del cinema americano, è morto nel sonno nella sua casa di Provo, nello Utah, all’età di 89 anni. La notizia, diffusa dal New York Times e confermata dalla sua portavoce Cindi Berger, ha scosso il mondo dello spettacolo, che piange la scomparsa di uno dei suoi volti più amati e rispettati. Una carriera leggendaria. Attore, regista e attivista, Redford ha attraversato oltre sei decenni di storia cinematografica e, nel corso della sua carriera, ha lasciato un’impronta indelebile. Infatti, grazie al suo talento e alla sua versatilità, ha regalato al pubblico interpretazioni memorabili in film come Tutti gli uomini del presidente, A piedi nudi nel parco e La mia Africa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni

