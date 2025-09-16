Addio a Robert Redford il fuorilegge elegante che ha riscritto l’anima del cinema americano

Robert Redford se n’è andato così, in silenzio, lasciando un vuoto che sembra difficile da riempire. Sullo sfondo, l’America rurale del suo rifugio nello Utah: nessuna uscita di scena teatrale, nessun addio da vecchia gloria, solo la coerenza discreta di chi, sotto la luce dei riflettori, si è sempre portato dietro quel filo di malinconia da ragazzo californiano degli anni Cinquanta. Eppure raccontare Redford significa attraversare la storia del cinema americano, ma anche qualcosa di più, come entrare in una stanza piena di ricordi e non riuscire a contarli tutti. Negli occhi di chi lo ha amato c’è ancora il sorriso sornione di Sundance Kid; nelle mani degli attori di oggi, il coraggio di chi osa diventare regista, produttore, innovatore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Addio a Robert Redford, il fuorilegge elegante che ha riscritto l’anima del cinema americano

