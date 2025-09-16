Addio a Robert Redford il cinema mondiale perde un gigante | Com’è morto

Robert Redford è stato uno dei volti più riconoscibili e amati del cinema americano del Novecento. Con il suo carisma naturale, il sorriso magnetico e la capacità di interpretare personaggi complessi senza mai risultare artificioso, ha segnato un’epoca e contribuito a definire l’immaginario di Hollywood. La sua carriera ha attraversato oltre cinque decenni, passando dai ruoli iconici del giovane ribelle agli impegni come regista, fino al riconoscimento come punto di riferimento morale e culturale nel panorama cinematografico mondiale. >> “Giorgia Meloni presidente dopo Mattarella”. La rivelazione-terremoto nella politica italiana: perché se ne parla proprio ora Nato a Santa Monica, in California, nel 1936, Redford aveva iniziato a farsi notare negli anni Sessanta, imponendosi rapidamente come star grazie a film che univano azione, dramma e una grande intensità emotiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it