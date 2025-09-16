Addio a 89 anni a Robert Redford | due Oscar il Sundance e l' ambiente

Roma, 16 set. (askanews) - E' morto a 89 anni Robert Redford, attore, regista, produttore, attivista per l'ambiente. Si è spento nella sua casa nello Utah, ha riferito il suo agente. Nato il 18 agosto del 1936 a Santa Monica, in California, è stato tra i grandi di Hollywood negli anni '60 e '70, interprete di titoli di grande successo come "Butch Cassidy", "La stangata", "Tutti gli uomini del presidente", "A piedi nudi nel parco", "I tre giorni del Condor". Oltre alla carriera di attore, ha diretto diversi film acclamati da pubblico e critica, tra cui "Gente comune" (1980), per il quale ha vinto l'Oscar per la regia, premio che invece non ha mai ottenuto come attore, ma ha conquistato per la sua carriera nel 2002. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

