Adani stupito da Allegri e da ciò che ha visto fare al Milan | È quello che chiedevo e che speravo
Lele Adani vuole dare fiducia a Massimiliano Allegri e sottolinea gli aspetti positivi del suo Milan visti contro il Bologna: "Le giocate, quelle 5-6, sono state giuste, è quello che chiedevo, e che speravo che secondo me abbiamo ottenuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lele Adani ha letteralmente annientato Massimiliano Allegri. L'accusa è tra le più peggiori che un tecnico potrebbe sentirsi dire - facebook.com Vai su Facebook
Adani distrugge il Milan di Allegri: “Ho visto una squadra che si è trovata insieme la sera prima” - Lele Adani non poteva non dire la sua sul disastroso esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Si legge su fanpage.it
Adani: «Il Milan di Allegri sembra una squadra messa insieme la sera prima» - Lele Adani non si è tirato indietro nel commentare il pesante passo falso del Milan di Massimiliano Allegri nella prima giornata di campionato. corriere.it scrive