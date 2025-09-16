Adani | Hojlund sembra un Lukaku con dieci anni in meno

Nell’ultima puntata di “ Viva el Futbol ” Lele Adani ha parlato anche del Napoli soffermandosi in modo particolare sulla prestazione (e sul ruolo cruciale) di Rasmus Hojlund contro la Fiorentina. L’ex calciatore, oggi opinionista e commentatore televisivo, ritiene che l’attaccante danese sia paragonabile alle versione migliore di Romelu Lukaku. Le parole di Lele Adani. Di seguito un estratto delle parole di Adani: «Hojlund sembra un Lukaku con dieci anni in meno. Lukaku, quando stava bene cinque anni fa, andava nel lungo, aveva profondità, arrivava a concludere e lavorava per gli altri. Hojlund ha quel fisico, più dinamismo, elasticità quando va nel lungo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Adani: «Hojlund sembra un Lukaku con dieci anni in meno»

In questa notizia si parla di: adani - hojlund

Lele Adani: "Il Napoli vale Juve, Milan e Inter». Il giudizio su Hojlund

"Per me Rasmus Hojlund è Lukaku con dieci anni in meno" Lele Adani - facebook.com Vai su Facebook

L'ELOGIO - Adani: "Hojlund è un Lukaku con dieci anni in meno, si è inserito velocemente" https://ift.tt/h05wv32 - X Vai su X

Hojlund fa impazzire tutti, Adani: È come Lukaku, ma con 10 anni in meno; CdM - Con questo Hojlund sarà dura anche per Lukaku giocare dal 1'! Piccolo dramma di Lucca; Che dominio! Gazzetta: Napoli superiore a un anno fa, distanza col City è molto meno.

Adani pazzo di Hojlund: "È Lukaku con 10 anni in meno! Visto come se li porta tutti dietro?" - L'ex calciatore Lele Adani, oggi commentatore e opinionista tv, ai microfoni della Rai nel corso de La nuova Domenica Sportiva ha analizzato l'esordio di Rasmus Hojlund in maglia ... Scrive tuttonapoli.net

CdM – Napoli, anche per Lukaku sarà difficile togliere il posto a Hojlund - Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su Lorenzo Lucca, centravanti del Napoli a cui Rasmus Hojlund sembra insidiare il posto da titolare: "Meriterebbe ... Come scrive iamnaples.it