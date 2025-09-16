Acquedotto Fanaco fermo per manutenzione stop idrico in mezza provincia | ecco dove
Siciliacque ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco-Madonie Ovest dalle 5 di ieri (lunedì 15 settembre) per consentire lavori di manutenzione. La sospensione ha comportato lo stop dell’erogazione nei comuni di Favara, Casteltermini e Canicattì e una riduzione della fornitura ad Aragona. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
