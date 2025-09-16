Acqua da Montedoglio Il report dell’Università | | Il filtraggio funziona
Il monitoraggio condotto nei mesi di luglio e agosto 2025 sul sistema pilota di filtrazione installato a Tuoro, presso l’impianto di potabilizzazione delle acque provenienti dall’invaso di Montedoglio, ci dice che la strada è giusta: andiamo avanti cosicché una volta progettato, realizzato e installato il sistema di filtraggio, l’acqua potrà arrivare finalmente al Trasimeno". È quanto dichiara l’assessore regionale con delega ai Laghi, Simona Meloni, che comunica i risultati del lavoro svolto dall’ Università degli Studi di Perugia in questi mesi. "L’attività, articolata in più sessioni di campionamento - ricorda l’assessore - ha permesso di raccogliere dati preziosi per valutare l’efficacia del sistema di filtraggio e la qualità delle acque provenienti da Montedoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
