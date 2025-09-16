Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour | in radio il nuovo singolo Senza una stupida storia

Achille Lauro dopo il sold out dello Stadio Olimpico di Roma annuncia nuovi concerti tra cui una tappa allo Stadio San Siro di Milano. Il cantautore di “Incoscienti giovani” raggiunge così u nuovo importante traguardo, mentre in radio impazza il nuovissimo singolo “Senza una stupida storia”. Achille Lauro a San Siro 2026 il 15 giugno, in radio “Senza una stupida storia”. Inarrestabile Achille Lauro! Il cantautore romano sta vivendo un anno magico dopo la partecipazione a Sanremo 2025 con “ Incoscienti giovani “. La canzone, diventata una hit e un classico del suo repertorio, ha fatto da apripista all’ultimo disco “Comuni Immortali” che ha conquistato il disco di platino per le vendita grazie ai singoli “AMOR” (disco d’oro), “Incoscienti giovani” (disco di platino). 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

“Ho fatto cose molto pericolose, ho commesso errori e so fallire con tanto entusiasmo. Ma rimango sempre un uomo libero”: l’opera di Achille Lauro al Circo Massimo

Achille Lauro emoziona il Circo Massimo: come inizia il concerto

Achille Lauro conquista il Circo Massimo di Roma e lancia il primo concerto allo Stadio Olimpico nel 2026

