Accordo con il centro Jakub Wojciechowski | ritorno in biancoazzurro in casa Valtur Brindisi

Brindisireport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Valtur Brindisi comunica di aver finalizzato l'accordo con Jakub Wojciechowski, centro polacco di 213 cm per 112 kg, di formazione italiana. Il giocatore si lega alla società con un contratto bimestrale, con opzione di prolungamento per il terzo mese a favore del club.Per 'Kuba' si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

