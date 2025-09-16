Accoltellato Palermo la madre | mio figlio ferito per una cassa

La richiesta di Mary di spostare una cassa che emetteva musica troppo alta e poi una violenta rissa tra due famiglie che finisce con il figlio 21enne accoltellato domenica a Carini nel Palermitano. "Io vedo un giro di coltelli. Questo coltello poi si ferma nelle mani di un ragazzo che conosco, però poi vedo solo tanto sangue" ha raccontato la donna. Sul petto, sul braccio del giovane restano i segni dei fendenti. Lo denuncia sui social. Mary collabora con Telejato, l'emittente di Pino Maniaci. Racconta i problemi del territorio dove vive. Aggressioni, mala-movida, musica alta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Accoltellato Palermo, la madre: "mio figlio ferito per una cassa"

In questa notizia si parla di: accoltellato - palermo

