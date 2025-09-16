Accerchiano gli agenti per far fuggire gli spacciatori | 11 arresti al Quarticciolo

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di persone sarebbe intervenuto per ostacolare l'arresto di due spacciatori e ne sarebbe nata una colluttazione. Sequestrate ottanta dosi fra cocaina, crack, hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

