Accadde oggi | 16 settembre il debutto di Willy il Coyote e Beep Beep

Il tema dell'inseguimento imperversava; già era accaduto con Tom e Jerry e Titti e Silvestro Il 16 settembre 1949 andò in onda il primo episodio del cartone Willy il Coyote con il suo Beep Beep, creati dal regista e sceneggiatore Chuck Jones per .

