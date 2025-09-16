Accadde oggi | 16 settembre il debutto di Willy il Coyote e Beep Beep
Il tema dell’inseguimento imperversava; già era accaduto con Tom e Jerry e Titti e Silvestro Il 16 settembre 1949 andò in onda il primo episodio del cartone Willy il Coyote con il suo Beep Beep, creati dal regista e sceneggiatore Chuck Jones per . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
