L’uomo è stato già arrestato e gli è stato revocato l’insegnamento dalla diocesi, ora la condanna canonica inappellabile. Intanto riemergono altri casi, da Bolzano alla Sicilia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Abusò di cinque minorenni, il Papa dimette da diacono insegnante di religione di Latina