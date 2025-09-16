Abusò di cinque minorenni il Papa dimette da diacono insegnante di religione di Latina
L’uomo è stato già arrestato e gli è stato revocato l’insegnamento dalla diocesi, ora la condanna canonica inappellabile. Intanto riemergono altri casi, da Bolzano alla Sicilia. 🔗 Leggi su Repubblica.it
