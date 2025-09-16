Abusò di cinque minorenni il Papa dimette da diacono insegnante di religione di Latina

Repubblica.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo è stato già arrestato e gli è stato revocato l’insegnamento dalla diocesi, ora la condanna canonica inappellabile. Intanto riemergono altri casi, da Bolzano alla Sicilia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

abus242 di cinque minorenni il papa dimette da diacono insegnante di religione di latina

© Repubblica.it - Abusò di cinque minorenni, il Papa dimette da diacono insegnante di religione di Latina

In questa notizia si parla di: abus - cinque

Cerca Video su questo argomento: Abus242 Cinque Minorenni Papa