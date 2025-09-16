Abusi sulle allieve minorenni | arrestato maestro di equitazione 62enne

Milanotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un istruttore di equitazione di un maneggio del Milanese è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le accuse, avrebbe abusato di un’allieva minorenne. Altre ragazze, sempre minorenni, hanno raccontato agli investigatori di aver subito episodi simili.L’uomo, 62. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

