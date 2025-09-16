Abusi sulle allieve minorenni | arrestato maestro di equitazione 62enne
Un istruttore di equitazione di un maneggio del Milanese è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale. Secondo le accuse, avrebbe abusato di un’allieva minorenne. Altre ragazze, sempre minorenni, hanno raccontato agli investigatori di aver subito episodi simili.L’uomo, 62. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
“Abusi sulle allieve”, chiesto il giudizio immediato per un allenatore di volley di Modena
Abusi sessuali su tre allieve minorenni al centro estivo, arrestato allenatore di taekwondo
Roma, maestro di taekwondo arrestato per violenza sulle allieve. Dal 2023 gli abusi, approfittando della fiducia delle famiglie
Il caso dell’istruttore di arti da combattimento: l’uomo da qualche mese è ai domiciliari. Due delle tre allieve sentite davanti al giudice #teramo #silvimarina #palestra #abusi #ragazzina #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
