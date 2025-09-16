Abusi su minori papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi
Il diacono Alessandro Frateschi, accusato di abusi sessuali su cinque minori e condannato i primo grado a 12 anni, è stato dimesso dallo stato clericale. Una decisione che è stata assunta direttamente da papa Leone XIV. Come fanno sapere dalla diocesi di Latina, il decreto di condanna, non. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Diacono accusato di abusi, il Papa gli toglie stato clericale - Questa mattina, presso il carcere di Latina, è stato notificato al diacono permanente Alessandro Frateschi il decreto di dimissione dallo stato clericale per deci ... Lo riporta tuttosport.com
Papa Leone XIV revoca lo stato clericale al diacono permanente accusato di abusi sessuali - I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2018 e gennaio 2023 ... rainews.it scrive