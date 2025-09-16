Abusi su figlia 5 anniarrestato 26enne

12.55 Un cittadino brasiliano di 26 anni stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali sulla figlia di 5 anni. Atteso l'interrogatorio di garanzia dal Gip. Della vicenda parlano giornali del Veneto, dove l'uomo risiede. L'uomo, riferiscono le cronache, filmava gli abusi e li postava nel Dark Web: è accusato anche di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. E ci sono le aggravanti dell'età della bambina e del rapporto di parentela. Bimba e madre in struttura protetta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: abusi - figlia

Abusi su una dodicenne: “Mia figlia era sotto choc”. Lui: “Sono innocente”

Papà orco violenta la figlia minorenne, gli abusi commessi anche da altri uomini: «Li invitava lui»

Perugia, arrestato 41enne per presunti abusi sessuali sulla figlia minorenne

Accusato di abusi sulla figlia della compagna (10 anni): uomo assolto per insufficienza di prove https://ift.tt/JmZ1Dyv - X Vai su X

Sequestrato un ristorante con abusi in via Speranzella ai Quartieri Spagnoli. I figli del titolare minacciano gli agenti della Polizia Locale. - facebook.com Vai su Facebook

Abusi su una bimba di 5 anni, arrestato un uomo a Terni; Abusi su una bambina di 5 anni, arrestato l’amico di famiglia; Abusi su una bambina di 12 anni, arrestato imprenditore e amico di famiglia: l'orrore «mentre la mamma era uscita».

Violenta la figlia di 5 anni e pubblica foto e video degli abusi sul dark web: arrestato 26enne - Arrestato nel Veneziano un 26enne brasiliano accusato di abusi sulla figlia di 5 anni e diffusione di materiale pedopornografico. Secondo nordest24.it

"Abusa della figlia di 5 anni e filma tutto per il dark web", arrestato giovane papà - La polizia postale è arrivata al profilo dell'uomo e, nel corso di una perquisizione, sono state trovate altre immagini ... Da today.it