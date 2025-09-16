Abusi sessuali sulle allieve minorenni | arrestato un istruttore di equitazione a Milano
Un istruttore di equitazione, impiegato in un maneggio in provincia di Milano, è stato accusato di essere responsabile di violenza sessuale a danno di alcune allieve minorenni. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: abusi - sessuali
Condanna troppo “lieve” per abusi sessuali, la Procura fa ricorso in Appello
Perugia, arrestato 41enne per presunti abusi sessuali sulla figlia minorenne
“Violentata dal padre e da altri uomini”: abusi sessuali sulla figlia minorenne, arrestato un uomo di 41 anni
#CittaDelVaticano Diacono accusato di abusi sessuali su 5 minori. Gli è stato notificato nel carcere di Latina, il decreto di Papa #LeoneXIV che lo priva dello stato clericale. La condanna non è appellabile. (foto Polizia di Stato) - facebook.com Vai su Facebook
#CittaDelVaticano Diacono accusato di abusi sessuali su 5 minori. Gli è stato notificato nel carcere di Latina, il decreto di Papa #LeoneXIV che lo priva dello stato clericale. La condanna non è appellabile. (foto Polizia di Stato) - X Vai su X
Abusi sessuali sulle allieve minorenni: arrestato un istruttore di equitazione a Milano; Abusi sessuali sulle allieve del maneggio: arrestato maestro di equitazione; Violenza sessuale su minori, arrestato istruttore di equitazione.
Abusi sessuali sulle allieve minorenni: arrestato un istruttore di equitazione a Milano - Un istruttore di equitazione, impiegato in un maneggio in provincia di Milano, è stato accusato di essere responsabile di violenza sessuale a danno di ... Segnala fanpage.it
Violenza sessuale sulle bambine al maneggio, arrestato un istruttore di equitazione: gli abusi durante le lezioni - E' accusato di violenza sessuale ai danni delle allieve minorenni di un suo corso di equitazione. Riporta leggo.it