Abusi sessuali sulle allieve minorenni | arrestato un istruttore di equitazione a Milano

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un istruttore di equitazione, impiegato in un maneggio in provincia di Milano, è stato accusato di essere responsabile di violenza sessuale a danno di alcune allieve minorenni. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: abusi - sessuali

