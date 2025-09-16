Abusi sessuali sulle allieve del maneggio | arrestato maestro di equitazione

Milano, 16 settembre 2025 – Abusi sessuali in maneggio, arrestato un istruttore di equitazione. Le vittime sarebbero tutte minorenni. L’uomo è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere dagli agenti della squadra mobile di Milano. A firmare il provvedimento è stato il gip del tribunale di Milano. L’indagine. L’inchiesta ha preso il via dalla denuncia presentata dai genitori di una delle allieve, che erano venuti a sapere delle attenzioni sgradite riservate alla figlia dal maestro, un uomo di 62 anni residente nel Milanese, zona in cui si trova anche l’attività per cui lavora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

