Abusi sessuali su cinque minorenni Papa Leone XIV condanna ex diacono a Latina | bandito dalla Chiesa

Fanpage.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Frateschi è accusato di aver abusato di cinque minorenni: Papa Leone XIV lo ha dimesso dallo stato clericale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Abusi su minori, papa Leone XIV toglie lo stato clericale al diacono Alessandro Frateschi; Abusi sessuali su allieve minorenni, arrestato l’istruttore di arti marziali; Shock a Palermo: prete accusato di abusi su minorenni durante le confessioni.

