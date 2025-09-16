Abusi sessuali su allieve minorenni | arrestato il maestro di equitazione
Arrestato l’ istruttore di equitazione di un maneggio nel Milanese, è accusato di violenza sessuale ai danni delle allieve minorenni. La Polizia ha arrestato l’uomo, un 62enne, in applicazione alla misura cautelare in carcere decisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano. L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dai genitori di una delle allieve, che erano venuti a conoscenza delle attenzioni riservate alla figlia dal maestro. Le indagini, svolte dagli uomini della IV sezione della squadra mobile, hanno evidenziato come l’uomo approfittasse del proprio ruolo di insegnante e del legame instaurato con le allieve, per compiere le molestie durante le lezioni e altri momenti di attività sportiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
abusi - sessuali
