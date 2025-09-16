Abusi sessuali Papa Leone toglie lo status di clericale a Frateschi ex diacono di Latina

Papa Leone XIV toglie lo status di clericale ad Alessandro Frateschi, ex diacono di Latina accusato di abusi sessuali a danno di 5 minori. Non potrà più parlare in nome della Chiesa o tenere omelie. Non potrà più assumere incarichi di alcun genere nei Seminari o nelle Parrocchie. Non potrà più insegnare materie teologiche nelle istituzioni scolastiche e accademiche dipendenti dall’Autorità ecclesiastiche. Ma neanche materie teologiche o la religione cattolica nelle scuole di Stato. Abusi su minori, papa Leone caccia dalla chiesa Frateschi. Questa mattina, presso il carcere di Latina, “è stato notificato al diacono il decreto di dimissione dallo stato clericale per decisione diretta di papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

