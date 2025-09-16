Abusi di gruppo su una 22enne a Como | 5 uomini indagati per violenza sessuale
Cinque uomini sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 22 anni. Secondo quanto ricostruito, l’avrebbero convinta a partecipare a una serata tra amici e dopo averla indotta a bere alcolici e a consumare sostanze stupefacenti la 22enne sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte del gruppo. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Turiste ungheresi violentate sul furgone: tre arresti per abusi sessuali di gruppo
Cinque ragazzi pugliesi, dai 17 ai 19 anni, sono indagati per violenza sessuale aggravata di gruppo dopo la denuncia presentata da una 19enne a Treviso, per presunti abusi che avrebbe subito mentre si trovava in vacanza a Malta. #ANSA https://ansa.it/sito/ - X Vai su X
#Phica.eu chiude dopo anni di abusi digitali: foto di donne rubate e diffuse senza consenso, commenti sessisti su politiche, attrici e volti noti. E potrebbe essere solo uno dei tanti. Finalmente qualcosa si muove dopo il caso del gruppo Facebook Mia moglie... - facebook.com Vai su Facebook
Avvicinata a una festa da uno sconosciuto, 22enne abusata sessualmente in una masseria in Puglia - Una turista 22enne ha denunciato un’aggressione a sfondo sessuale avvenuta durante una festa a Francavilla Fontana. Scrive fanpage.it