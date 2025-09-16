Abusi di gruppo su una 22enne a Como | 5 uomini indagati per violenza sessuale

Cinque uomini sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 22 anni. Secondo quanto ricostruito, l’avrebbero convinta a partecipare a una serata tra amici e dopo averla indotta a bere alcolici e a consumare sostanze stupefacenti la 22enne sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte del gruppo. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

