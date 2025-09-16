Abusava di allieve minorenni all’interno di un maneggio | arrestato un istruttore nel Milanese

Un maneggio del Milanese si sarebbe trasformato nel luogo di violenze ai danni di alcune allieve minorenni. La Procura di Milano ha arrestato un istruttore con l’ accusa di violenza sessuale. Le indagini hanno avuto inizio dopo che i genitori di una delle ragazze hanno sporto denuncia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe approfittato della propria posizione per abusare delle giovani. Ora si trova nel carcere di San Vittore, a Milano. La denuncia dei genitori e le indagini. Dovevano essere semplici lezioni di equitazione, ma in alcuni casi si sarebbero trasformati in episodi di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Open.online