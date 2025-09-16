Abusano su una ragazza 12enne per due anni c’è un terzo indagato | è minorenne Il suo ruolo nelle violenze e il continuo ricatto con i video

I due giovani, di 14 e 18 anni, hanno abusato di lei per due anni. Un altro, minorenne di 17 anni, filmava tutto e usava quelle immagini per ricattare la vittima 12enne. Oltre ai due giovani lontani parenti della vittima, ci sarebbe ora un terzo indagato nel caso di revenge porn e violenza sessuale a Sulmona, in provincia dell’Aquila. Per domani il Tribunale dei minori ha fissato un interrogatorio protetto, in cui gli inquirenti sentiranno il ragazzo insieme a esperti e psicologi. Le violenze e i video per ricattarla. Secondo la ricostruzione della procura, le violenze erano iniziate quando la bambina aveva dieci anni. 🔗 Leggi su Open.online

