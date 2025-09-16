Abusa della figlia di 5 anni e pubblica i video delle violenze sul dark web | arrestato padre 26enne

Un 26enne è stato arrestato con l'accusa di aver abusato sessualmente della figlia di 5 anni e di aver diffuso i video delle violenze sul dark web. La Polizia ha iniziato a lavorare sul caso dopo aver ricevuto una segnalazione da un'organizzazione che si dedica alla ricerca dei siti dove i pedofili si scambiano materiale sfruttando le tecnologie che consentono l'anonimato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

