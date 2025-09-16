Aborto in Emilia-Romagna zone vietate alle veglie dei pro vita
Approvata in aula la risoluzione del centrosinistra: dovranno restare distanti dai centri di cura per non turbare le donne che si sottopongono all’interruzione di gravidanza. L’associazione contro la legge 194 parla di “progetto stalinista”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Bufera in Emilia-Romagna, frasi choc di Bocchi (FdI) sull’aborto a domicilio: “Butti il feto e tiri lo sciacquone”. Il Pd insorge: “Parole indegne”
Aborto, la sinistra disumanizza la vita: è polemica in Emilia-Romagna
Aborto farmacologico anche nei consultori e a domicilio: la Sardegna segue l’esempio dell’Emilia-Romagna
Aborto farmacologico, in Emilia Romagna farmaci a domicilio - L’obiettivo è quello di rendere i consultori il punto di riferimento principale per le donne che scelgono l’aborto farmacologico, lasciando l’ospedale solo per i casi di IVG chirurgica o per le ... Riporta iodonna.it
Aborto farmacologico, in Emilia-Romagna via libera alla seconda pillola a domicilio con assistenza in telemedicina - L’Emilia Romagna è pronta per avviare l’aborto farmacologico fino alla nona settimana di gestazione in telemedicina e con un solo accesso in consultorio. Come scrive ilfattoquotidiano.it