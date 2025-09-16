Abbandona rifiuti edili denunciato un uomo di San Giovanni Teatino e per stanare gli incivili arrivano le fototrappole

16 set 2025

Il Comune di San Giovanni Teatino intensifica la lotta contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti con l'installazione di un sistema di fototrappole di ultima generazione. Un'azione frutto della collaborazione tra la polizia locale, il settore informatico, il settore tecnico del Comune e la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: abbandona - rifiuti

