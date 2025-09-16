Abbadia porta bene Il sindaco lancia il claim per i Mondiali di Tokyo Nozze tra turismo e sport
Buoni risultati delle ostacoliste impegnate ai mondiali di atletica a Tokio. Le azzurre alla fase di qualificazione sono andate bene. E il sindaco di Abbadia San Salvatore, dove le atlete azzurre hanno sostenuto la fase finale della preparazione verso il mondiale, esclama: "Abbadia porta bene". Siamo alla prima fase i molti sportivi del paese amiatino che hanno seguito la preparazione auspicano, sognano, per questi atleti, il podio. C’è tifo per le azzurre che, sul ritorno di Abbadia, hanno avuto parole positive. "Abbadia San Salvatore porta bene", potrebbe, quindi, essere uno slogan per i futuri ritiri degli atleti della Fidal, e non solo di quelli delle discipline di atletica leggera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
