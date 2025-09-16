Abano Comedy Show due serate di intrattenimento al parco urbano termale

Padovaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abano Terme si prepara a festeggiare l’apertura della nuova Struttura Polifunzionale Parco Urbano Termale – Abano Terme (ex Teatro Magnolia) con “Abano Comedy Show”, due serate di intrattenimento di alta qualità a ingresso gratuito, pensate per inaugurare al meglio questo spazio destinato a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: abano - comedy

Abano Comedy Show: risate e comicità per inaugurare la nuova struttura polifunzionale; Abano Comedy Show”, due serate di intrattenimento al parco urbano termale il 20 e 27 settembre 2025.

Abano di carattere recupera due volte - Comincia con un pareggio il dopo De Mozzi, con la squadra affidata al momento ad Andrea Maniero. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Abano Comedy Show Due