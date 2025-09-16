A16 Napoli-Canosa chiuso per una notte il tratto Grottaminarda-Candela
Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività relative all'installazione di un cantiere, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, CanosaA14 Bologna-Taranto e Napoli.Di conseguenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - canosa
A16 Napoli-Canosa, chiusura del tratto Grottaminarda-Candela in entrambe le direzioni
A16 Napoli-Canosa: chiusura del tratto Candela-Grottaminarda, verso Napoli
A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Grottaminarda-Candela
Autostrada A16 Napoli-Canosa: aggiornamento programma chiusura tratto Cerignola ovest-Candela verso Napoli #CERIGNOLA #CANDELA #AUTOSTRADA #CHIUSURE https://tinyurl.com/27scc9ro - X Vai su X
Autostrada A16 Napoli- Canosa: chiusa per una notte l'uscita di Avellino Est #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Grottaminarda-Candela; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Baiano-Avellino ovest.
A16, chiusura notturna Cerignola Ovest-Candela verso Napoli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Da msn.com
Puglia, autostrada: chiusure notturne per lavori Da stasera - Canosa, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola ovest e Candela, ... Scrive noinotizie.it